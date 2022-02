Truffa all'Inps. Cieco totale ma si scatena in una rissa, schiva e assesta pugni: gli sequestrano 60mila euro

VERONA - La Guardia di Finanza di Crotone ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica, cautelando beni mobili e denaro fino alla concorrenza di circa 60mila euro quale profitto del reato di truffa ai danni dell'Inps, commesso da un trentunenne veronese attualmente residente a Crotone.

Il provvedimento rappresenta l'epilogo di una minuziosa attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria chiamate dall'Autorità Giudiziaria pitagorica ad approfondire la posizione dell'uomo, dopo che questi aveva preso parte ad una rissa avvenuta nei pressi del pronto soccorso di Crotone nonostante risultasse percettore di pensione di invalidità per cecità totale. Grazie all'analisi dei filmati ripresi dalle telecamere della struttura è stato possibile verificare come durante le concitate fasi della colluttazione l'indagato infliggesse e schivasse colpi palesando, in tal modo, capacità visive. Gli approfondimenti investigativi hanno, inoltre, consentito di ricostruire tutto l'iter istruttorio che ha portato l'indagato ad avere il riconoscimento dell'invalidità per cecità assoluta con i conseguenti benefici assistenziali che, secondo la ricostruzione degli investigatori, non sarebbero mai dovuti essere erogati.