Fedrigoni compra la maggioranza della francese Tageos, leader mondiale negli inserti

VERONA - Il Gruppo Fedrigoni, realtà di riferimento nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Tageos, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di inlays (inserti) e tag Rfid, con sede a Montpellier, in Francia, e ulteriori uffici per la vendita, la ricerca e sviluppo e le operations in Germania, Stati Uniti, Hong Kong e Cina. Con quest'operazione Fedrigoni acquisisce la maggioranza del capitale dagli attuali azionisti, il fondo di venture capital New Fund, e i fondatori storici dell'azienda, che manterranno le proprie posizioni di leadership nella società.

Come parte dell'accordo, Fedrigoni potrà esercitare il diritto di rilevare le restanti azioni di Tageos in futuro. Grazie a questa acquisizione - la settima negli ultimi due anni tra Italia, Spagna, Messico e Stati Uniti - Fedrigoni rafforza la sua posizione di terzo player al mondo nei materiali autoadesivi attraverso numerosi brand, portando ulteriore valore ai clienti nei mercati in cui opera, quali food, wine&spirits, cosmetico, sanitario e farmaceutico. Inoltre, il Gruppo consolida la sua quota di mercato in aree strategiche quali il commercio al dettaglio, la logistica e le applicazioni industriali. L'operazione creerà nuove opportunità anche per la divisione Paper, in particolare nel segmento del packaging di lusso, dove è sempre più importante trovare soluzioni per tutelare i marchi, verificarne l'autenticità e prevenire la contraffazione, soprattutto per la crescita esponenziale dell'e-commerce.