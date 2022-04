La Fedrigoni accoglie i profughi dell'Ucraina a Verona e in Polonia

VERONA - Il gruppo Fedrigoni di Verona, tra i primi al mondo nella produzione e vendita di carte speciali per packaging di lusso, editoria e grafica, e di autoadesivi per l'etichettatura, è sceso in campo per fornire un supporto ai cittadini ucraini, sia quelli ancora in patria sotto i bombardamenti sia quelli che sono riusciti a fuggire. Fedrigoni ha scelto di sostenere Medici Senza Frontiere, con l'obiettivo di garantire forniture mediche d'emergenza agli ospedali ucraini e formazione al personale delle strutture sanitarie sulla gestione di afflussi di massa di feriti. Altri interventi a favore dei profughi hanno invece visto la mobilitazione di alcune sedi del Gruppo: in Polonia, prima meta dei profughi, Fedrigoni ha una sede e un centro di taglio e i dipendenti in loco si sono attivati per accogliere gli ucraini in fuga, raccogliendo fondi e valutando, dove possibile, eventuali inserimenti al lavoro; in Italia, in particolare a Verona, famiglie ucraine hanno trovato ospitalità in locali di pertinenza dell'azienda.

APPROFONDIMENTI FVG Zero fondi dallo Stato a chi ospita i profughi: la rivolta delle... L'EMERGENZA UMANITARIA Profughi ucraini in casa, famiglie in bolletta: «Per ospitarli... IL CASO Profughi ucraini e famiglie senza aiuti, l'ira dei sindaci:...