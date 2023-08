Importuna i clienti del Caffè e sputa sui camerieri, donna su di giri aggredisce a graffi e morsi due Vigili urbani: arrestata

BARDOLINO - Una donna di 37 anni, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, sabato 26 agosto intorno alle 19 ha aggredito due agenti della Polizia locale del Comune di Bardolino. L’episodio è avvenuto in piazza Principe Amedeo, nel centro di Bardolino.

Invitata a salire sull’auto dei vigili, ha reagito con violenza: ha strappato la maglia a un agente, graffiandolo al petto, al collo e a un braccio (5 giorni di prognosi); l’altro agente invece è stato morso a un braccio (6 giorni di prognosi). Condotta alla stazione dell’Arma di Bardolino, la donna è stata arrestata per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Lunedì 28 agosto il giudice ha convalidato l’arresto; ora si aprirà il processo per direttissima. La donna, 37 anni turista di origini balcaniche, ma capace di parlare e comprendere l’italiano, è risultata essere pluripregiudicata per gli stessi reati. «Ringraziamo gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti in modo tempestivo per fermare questa persona molesta prima che la situazione potesse degenerare, in un sabato estivo con tanti turisti in centro – esprime solidarietà il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, affiancato dall’assessore alla Polizia locale, Marcello Lucchese –. Grazie all’ottima collaborazione tra i nostri agenti e i Carabinieri di Bardolino la situazione è stata gestita bene e subito risolta. Si tratta per fortuna di un episodio isolato, ma la prontezza delle forze dell’ordine ha fatto sì che rientrasse immediatamente».