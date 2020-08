Coronavirus, focolaio a Mantova: i positivi salgono a 127 tra lavoratori e braccianti di un'azienda agricola

Coronavirus, sale il numero dei positivi nel focolaio a Mantova: il numero totale oggi è salito a 127, con 101 persone contagiate nel reparto confezionamento e 26 casi tra i braccianti dell'azienda agricola Francescon di Rodigo (Mantova). Lo ha comunicato oggi Ats Valpadana. Sono stati infatti refertati i tamponi di 415 dei 417 lavoratori sottoposti al test.

Nuovi contagi

I 127 contagiati, dunque, sono 101 del reparto confezionamento e imballaggio dei prodotti agricoli e 26 braccianti. Mancano all'appello solo due campioni in corso di verifica e di validazione da parte del laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia. Lunedì verranno sottoposti a tampone tutti i lavoratori neo assunti dall'azienda in sostituzione di quelli posti in isolamento. Ats, inoltre, oggi ha effettuato i tamponi naso-faringei su 165 lavoratori di un'azienda agricola del basso mantovano: i primi risultati sono riferiti a 44 tamponi, risultati tutti negativi.

