Villafranca di Verona, coppia litiga in casa e poi aggredisce i carabinieri

VILLAFRANCA (VERONA) - Litigano fra di loro, violentemente, ma quando arrivano i carabinieri si coalizzano contro di loro e li attaccano. Due conviventi sono stati arrestati stanotte dai militari per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale in concorso e danneggiamento, si tratta di due italiani, un uomo, V.L. classe ‘87, residente a Sona, ed una donna, O.V. classe ’74, residente a Villafranca.

L’allarme è stato dato dalla figlia ventenne della donna che ha chiesto l’aiuto dei carabinieri all’interno dell’appartamento dove vive la donna nella frazione Alpo di Villafranca di Verona. Entrambi, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, hanno danneggiato numerosi suppellettili dell’abitazione: all’arrivo dei militari dell’Arma, hanno iniziato ad inveire anche contro di loro, rifiutando qualsiasi tipo di aiuto o mediazione. Oltre alla Radiomobile di Villafranca sono pertanto intervenuti in supporto anche altre tre pattuglie dei Carabinieri ed il personale sanitario del 118. L’uomo ha tentato a più riprese di colpire i militari, anche brandendo una sedia: nell’atto di essere bloccato, è riuscito comunque a sferrare un calcio sull’avambraccio di un carabiniere Vedendo il compagno ammanettato, la donna si è ulteriormente arrabbiata e con fare aggressivo si è scagliata anche lei contro gli operanti, nel vano tentativo di liberare l’uomo, ma è stata fermata, non prima però di essere riuscita a mordere un altro militare e a ferire con un vetro un sanitario del 118. I due sono stati poi tradotti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca di attesa del rito direttissimo. Nella circostanza, l’uomo ha continuato ad inveire contro i militari e ha danneggiato la porta e la telecamera della camera di sicurezza. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione giornaliera presso la polizia giudiziaria competente per territorio.