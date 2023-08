VERONA - Aveva messo su una attività di Compro-oro, peccato che non avesse l'iscrizione al registro degli operatori, che in Italia è obbligatoria. Per questo un imprenditore veronese è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività, non solo, gli sono anche stati sequestrati 28 orologi di lusso per un valore di 750mila euro. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza.

La normativa di settore, a completamento della legislazione antiriciclaggio, ha istituito infatti un registro ad hoc che impone l’iscrizione obbligatoria a tutti gli esercenti che intendono effettuare operazioni di acquisto e rivendita di oggetti preziosi usati in oro o altri metalli preziosi.