Si rovescia l'auto e lei resta incastrata con il braccio sotto il mezzo

COLOGNOLA AI COLLI - I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pignatte, una strada bianca, di Colognola ai Colli per il rovesciamento su un fianco di un'auto, dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita.



I pompieri arrivati da Lonigo, hanno dovuto sollevare con dei cuscini pneumatici il Fiat Scudo per liberare la donna, rimasta incastrata con un braccio sotto il mezzo. La donna una 55 enne del posto è stata presa in cura, stabilizzata e trasferita in ospedale dal personale sanitario del SUEM, intervenuti con un'ambulanza e l'elisoccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA