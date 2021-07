Incendio divampa in una villetta: casa divorata nel giro di poche ore

COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - Villetta distrutta dalle fiamme per un incendio divampato nella notte di martedì 13 luglio alle due in via Colli Euganei 14 a Colognola. Le fiamme hanno divorato in poco tempo tutto il materiale stipato nei due piani della villetta, fino ad avvolgerla completamente.

I Vigili del fuoco sono accorsi in forze dal vicino distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale di Verona, mettendo in campo due autopompe, due autobotti, un'autoscala ed alcuni altri mezzi. Sono state necessarie 5 ora e 15 unità per avere il sopravvento definitivo sul rogo. Al momento dell'incendio nessuno era all'interno dell'edificio, utilizzato abitualmente come deposito materiale vario. Sono rimaste sul luogo 3 squadre per proseguire con l'opera di bonifica degli ambienti.