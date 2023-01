Lotto, numeri fortunati a Colognola ai Colli: centrata una vincita da 37mila euro

COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - Il Lotto premia il Veneto: come riporta Agipronews, a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, è stata centrata una vincita da oltre 37mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 85,8 milioni dall'inizio dell'anno.