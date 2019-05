© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Ferragnez stupiscono ancora. Chiara Ferragni ha affittato Gardaland per la sua festa di compleanno. Il 7 maggio scorso l’imprenditrice milanese ha compiuto 32 anni e aveva già festeggiato con una cena in famiglia. Ma poteva non darsi alla pazza gioia anche con i suoi amici? Così li ha chiamati a raccolta, ha noleggiato un pullman e sono partiti tutti insieme da Milano per raggiungere Gardaland, ribattezzato Chiaraland per l’occasione. I fortunati invitati, qualche decina come è possibile vedere da foto e video condivise sui social, sono ritornati bambini per una sera, provando le varie attrazioni presenti nel noto parco. Per cena, un ricco buffet in una sala interna, con tanto di palloncini a forma di unicorno e zucchero filato rosa. Quanto avrà speso Chiara Ferragni per questa festa esclusiva? Non meno di 2.500 euro, più l’extra per l’affitto dell’intero parco!