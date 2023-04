Verona. Difende la collega, cameriere pestato dai clienti del ristorante

VERONA - «Scene da far west, nessuno si sarebbe aspettato niente del genere»: lo dice un collega di Cristian, il responsabile di sala del Ristorante Maffei di Verona, rimasto vittima di un pestaggio la sera di martedì 4 aprile solo per aver difeso una sua collega mentre serviva ai tavoli. Il cameriere, come riportano i giornali locali, è stato preso a pugni e colpito con un centrotavola che gli è stato lanciato addosso. Ha riportato un vistoso taglio sotto l'occhio destro e un livido all'occhio. Dopo l'aggressione, il caposala è stato sottoposto a un'operazione al setto nasale - con anestesia totale. La prognosi è di 30 giorni, salvo complicazioni. L'aggressione è avvenuta la sera successiva alla chiusura dell'appuntamento fieristico di Vinitaly. Un gruppo formato da 18 persone si è fermato a cena al Ristorante Maffei. La comitiva avrebbe avuto un atteggiamento scortese e sopra le righe per tutta la sera, soprattutto nei confronti di una cameriera. «Gli avventori erano un po' esagitati» dice il collega di Cristian, «lui gli aveva solo chiesto di calmarsi». Il caposala si sarebbe lamentato soprattutto perché alcuni componenti della comitiva avrebbero mortificato un'altra dipendente. A quel punto «hanno iniziato a mettergli le mani addosso - racconta - gli hanno tirato due pugni». Nella colluttazione una ragazza del gruppo avrebbe anche preso un vasetto che era sul tavolo lanciandolo contro il cameriere. La situazione è degenerata soprattutto quando la comitiva si è alzata per pagare il conto. Il caposala ha fatto notare a uno di loro l'atteggiamento inopportuno nei confronti della collega, ma per tutta risposta è stato colpito da un violento pugno al volto. Nel parapiglia che ne è seguito è stato raggiunto da un centrotavola lanciato da una giovane. La donna, di 26 anni, sarebbe stata già denunciata per lesioni, mentre sono in corso le indagini per identificare l'uomo che ha sferrato i pugni - presumibilmente il fidanzato della 26enne - e un secondo uomo.

