Cadavere di una donna scoperto nel fiume Adige in centro città

VERONA - Cadavere di una donna nel fiume Adige. Questa mattina intorno alle 8,15 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Verona sono intervenuti con tre automezzi e 8 unità, per il recupero del cadavere di una donna dal fiume Adige in centro città, nei pressi di Ponte Pietra, in via Rigaste Redentore di fronte al Teatro Romano.

Le operazioni di recupero, sono state effettuate con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), in quanto il corpo della donna non era facilmente raggiungibile. La salma è stata consegnata al personale Agec. Sul posto erano presenti Polizia Locale, Polizia di Stato e Suem 118.

