VERONA - Rientrerà nella casa dei nonni, ai quali è affidato, il bimbo veronese di 3 anni portato nel dicembre 2018 in un comunità in attesa di adozione. La Corte d'Appello di Venezia, ha reso noto l'avvocato Francesco Miraglia che ha tutelato la famiglia del bimbo, ha stabilito che non sussiste lo stato di abbandono del piccolo, e che va revocato lo stato di adottabilità.



Il caso di Marco era stato portato all'attenzione del Governo dal ministro per gli Affari Europei, Lorenzo Fontana, quando era responsabile del dicastero della Famiglia. In sostegno dei nonni affidatari si era mossa anche la comunità locale.



Miraglia ha reso noto che i giudici, accogliendo il ricorso verso la decisione del Tribunale dei Minorenni - «il quale si era bastato esclusivamente sulla relazione dell'assistente sociale» - hanno anche reintegrato la nonna nelle sue capacità genitoriali, che erano state messe in dubbio dagli assistenti sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA