Bambini morti vicino alla malga, ecco chi è il proprietario della ghiacciaia. Area sequestrata dalla Procura

VERONA - La Procura di Verona ha posto sotto sequestro l'area nei pressi di Sant'Anna d'Alfaedo, dove ieri sono morti due bambini travolti dal tetto di una antica ghiacciaia sulla quale stavano giocando. Oltre a dover accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ghiacciaia, chi è il proprietario

Nelle ultime ore è stato accertato che la ghiacciaia era di pertinenza della malga all'esterno della quale le famiglie stavano pranzando. Resta da chiarire se vi fossero evidenze o meno che la struttura fosse pericolante. Rimane comunque anche oggi la forte impressione a Sant'Anna d'Alfaedo e nella stessa Verona per l'epilogo tragico dell'incidente. Nella piccola località della Lessinia stamane erano in molti a commentare con rammarico e dolore quanto accaduto. Gli altri due bimbi rimasti feriti, un maschio e una femmina, sono ancora ricoverati all'ospedale di Verona, anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il lutto del sindaco e del paese

«È duro rielaborare e dare un senso a quanto accaduto»: lo dice il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo, Raffaello Campostrini, all'indomani della tragedia. «Siamo provati dal dolore - racconta -. Ho cercato di esprimerlo alle famiglie». Campostrini nel paese della Lessinia insegna religione. «Non ho ancora pensato cosa potrò dire ai miei alunni - afferma - .Credo che una cosa del genere poteva accadere anche ad un adulto». In attesa che venga definita la data dei funerali, il sindaco promette che gli abitanti di Sant'Anna «si stringeranno attorno alle famiglie e saranno presenti alle esequie».

Un minuto di silenzio alla Straverona

Anche la 38/a edizione della Straverona, la manifestazione podistica che si è corsa questa mattina a Verona, ha ricordato Tommaso e Michele, i due bambini di 7 anni morti ieri pomeriggio sul Corno d'Aquilio, in Lessinia, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), travolti sotto il peso delle lastre di pietra del tetto di una vecchia ghiacciaia dismessa che è crollato mentre i piccoli stavano giocando assieme ad altri due coetanei, rimasti lievemente feriti. Prima della partenza della Straverona, sotto i portoni della Bra, i 4000 podisti hanno osservato un minuto di silenzio. Il sindaco Federico Sboarina aveva già annunciato ieri la proclamazione del lutto cittadino nel giorno del funerale dei due bambini che abitavano a Mizzole e Trezzolano, due frazioni sulle colline della città scaligera.