Tentano di rubare un'auto e picchiano gli occupanti, arrestati tre minorenni

VERONA - Tre minorenni, due ragazze e un ragazzo, sono stati denunciati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso; una di loro è stata anche denunciata per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento. I tre minori si sono avvicinati ad un'auto in sosta con a bordo quattro ragazzi e prima hanno tentato di rubare le chiavi del veicolo manifestando l'intenzione di appropriarsene, poi, vedendo che non ci sarebbero riusciti, hanno provato a sottrarre, con violenza e minaccia, dalle mani dei passeggeri i loro effetti personali. Le vittime dell'aggressione hanno reagito mettendo in fuga i malintenzionati che hanno anche preso a calci l'auto. I poliziotti delle Volanti sono riusciti ad intercettare ed arrestare i tre ragazzi a poca distanza dal luogo della tentata rapina. Al termine degli accertamenti i tre giovani sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza per i minori di Treviso, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dopo aver convalidato l'arresto, il giudice ha disposto la misura della permanenza in carcere.