L'Arena di Verona tornerà a ospitare il concerto di "Una, Nessuna, Centomila" a settembre: l'annuncio di Fiorella Mannoia

VERONA - L'evento "Una Nessuna Centomila" tornerà in scena il 26 settembre all'Arena di Verona e diventerà un appuntamento fisso ogni anno. Lo ha annunciato oggi la "madrina" del concerto, Fiorella Mannoia, durante la presentazione a Roma dell'omonima fondazione per sostenere la prevenzione e il contrasto della sola violenza maschile sulle donne.

«Una Nessuna Centomila si ripete e si ripeterà negli anni - ha dichiarato la cantante - A Campovolo nel 2022 è stata un'esperienza straordinaria: il concerto più grande concerto del mondo realizzato contro la violenza sulle donne».

Sul palco, oltre all'interprete romana, ci saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Francesca Michielin, Tananai. «E ci saranno anche Paola Turci e Noemi», ha aggiunto Mannoia.