Venditti, Mannoia e Bertè impreziosiscono l'EstEstate Festival

Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Gigi D'Alessio con i loro intramontabili repertori. L'anima rock di Loredana Bertè, le note di Stefano Bollani, la comicità nazionale di Giorgio Panariello e quella nostrana del trio Marco&Pippo. Tutto nello stesso festival: quello in programma a Este dal 23 agosto al 2 settembre, inserito a sua volta in un ricchissimo calendario estivo da oltre cento appuntamenti per grandi e piccini. In città tornano i grandi eventi e pure i nomi di spicco grazie all'EstEstate Festival. Per l'estate della ripartenza Este ha deciso infatti di puntare su alcune delle icone della scena artistica italiana. A fare da cornice alla rassegna, voluta dal Comune e organizzata da Delphi International, sarà l'arena del castello carrarese.

ALTISSIMO LIVELLO

Sono sette gli appuntamenti inseriti in un programma di altissimo livello, «che pochi altri festival possono vantare» afferma il direttore generale di Delphi International Riccardo Cavicchi. Ad aprire le danze, il 23 agosto, sarà Gigi D'Alessio, accompagnato dal suo pianoforte, che farà tappa a Este con il tour Mani e Voce. Il 26 agosto toccherà invece al trio comico nostrano Marco&Pippo con lo spettacolo Simpi the best. Abituati a portare sorrisi nelle piazze e anche sul web, i tre comici proporranno alcuni dei loro personaggi più noti. Il giorno dopo sarà invece l'energia graffiante di Loredana Bertè a conquistare il castello. La rockstar dalla chioma turchina farà una carrellata dei suoi più grandi successi fino ad arrivare al tormentone Figlia di, da cui è nato il titolo del tour, e al pezzo da poco inciso insieme ad Emma Marrone Che sogno incredibile. Il 28 agosto un'altra grande interprete: Fiorella Mannoia. La cantante romana porterà a Este il tour Padroni di niente. Il 30 sarà la volta invece del pianista e cantante Stefano Bollani, che proporrà la sua personale interpretazione dell'album Jesus Christ Superstar di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, a 50 anni dall'uscita del capolavoro. Il cantautore Antonello Venditti è atteso all'arena del castello il 31 agosto per ripercorrere in una versione Unplugged le canzoni più belle del suo repertorio. Chiusura col botto il 2 settembre con lo spettacolo di Giorgio Panariello, che porterà in scena Story: il monologo in cui racconterà come è nato Panariello. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30. I biglietti, i cui prezzi variano dai 20 ai 75 euro, saranno in vendita dal 20 giugno nei circuiti Vivaticket e Ticketone. Al momento i posti previsti per ogni serata sono soltanto mille, in attesa di eventuali allentamenti delle misure anti Covid. Per maggiori informazioni, telefonare allo 0532 1934217 o visitare il sito www.estestatefestival.it. «Puntiamo a riappropriarci degli spazi e dei momenti di incontro afferma la sindaca Roberta Gallana il festival è un momento importante nel ritorno alla socialità e si inserisce in un ampio programma di appuntamenti estivi». Il calendario conferma infatti alcune delle rassegne più attese come Il libro immaginato che porterà in città autori del calibro di Federico Rampini, Mario Andreose, Ilaria Tuti e Mariapia Veladiano. Spazio anche al cinema sotto le stelle e itinerante, spettacoli teatrali e passeggiate archeologiche. In una lunga estate che finirà a ottobre.