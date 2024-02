Simona Izzo: «Venditti mi ha tradito, dedicò una canzone a Eleonora Giorgi. Non ci parliamo, mi ha bloccato su Whatsapp»

«Sono stata tradita dal mio primo marito Antonello Venditti. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling. I nomi? A Eleonora Giorgi dedicò una canzone, mentre che gli piacesse Manuela Arcuri lo capii guardando lei in tv ». È una Simona Izzo a tutto campo quella che si racconta a Storie di donne al bivio, ospite di Monica Setta nella puntata in onda il 24 febbraio alle 14 su Rai2.

Il matrimonio con Tognazzi

«Lo obbligai a sposarmi facendomi portare in macchina da Roma a Nizza - ricorda - Gli dissi che dopo tanti anni insieme mi avrebbe dovuto sposare per educazione. Ricky si sarebbe buttato dal burrone pur di evitare le nozze, ma è stato sempre un gran signore e accettò di diventare il mio secondo marito».

I tradimenti di Venditti

A proposito del primo, il cantautore Antonello Venditti, Simona svela due «tradimenti» subiti all'epoca. «Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male. Ma non potevo non comprendere l'interesse di Venditti verso una splendida Eleonora Giorgi a cui lui dedicò la canzone Eleonora - dice - Capii invece dalla tv che a Venditti piaceva Manuela Arcuri. Era bellissima e a lui piacevano le donne che avevano un décolleté pronunciato. Restai stupita, al contrario, quando, salendo in camera di Antonello poco dopo esserci sposati, lo avevo raggiunto al nord per un concerto con nostro figlio Francesco piccolo, trovai sul letto un reggiseno dalla taglia zero. Ovviamente lui negò ma anche quello era un tradimento. Con Venditti non ci parliamo da anni, da quando lui mi ha bloccato sui social. Se lo perdono? No, non posso perdonare un uomo che a 70 anni blocca la sua ex su whatsapp. Ma l'ho amato e resta il padre del mio unico figlio. Anche se l'amore della mia vita è e sarà solo Ricky».