Gita in barca sul lago con la famiglia, si tuffa e non riemerge più: disperate ricerche di Alessandro, 41 anni

PESCHIERA - Aveva postato da poco le foto della gita in barca sul lago domenica scorsa con la compagna e i due figlioletti di 5 anni e di 6 mesi tra San Felice e l'Isola dei Conigli a Manerba del Garda: poi il tragico tuffo alle 15.30. Alessandro Redaelli, 41 anni, non è più riemerso: uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco col Nucleo sommozzatori e della Guardia Costiera, l'elicottero, i Volontari del Garda con il robot per le ricerche in profondità lo cercano inutilmente da due giorni.

La prima a dare l'allarme è stata la compagna Sabrina. Potrebbe essere stato colto da un malore per l'immersione troppo rapida, che può causare stordimento

Redaelli è originario della provincia di Lecco, ma da un paio d'anni si è trasferito a Peschiera (Vr) con la famiglia. Ha studiato al Politecnico e lavora per un'azienda di arredo e design.