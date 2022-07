Eraclea: runner 41enne fa jogging in riva al mare, poi lo svenimento improvviso. «Ha avuto un infarto per il caldo». E' in terapia intensiva

ERACLEA - Va a fare jogging, poi il malore. Stamane intorno alle 9 del mattino un 41enne è stato soccorso dopo un malore. Il ragazzo era andato a correre in riva al mare, poi lo svenimento. Il 41enne potrebbe aver avuto un infarto causato anche dal grande caldo.

Immediato l'intervento del bagnino del consorzio. L'uomo, che ancora non aveva ancora preso servizio, si è lanciato sul runner soccorrendolo. Il 41enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre e sarebbe ricoverato in terapia intensiva.