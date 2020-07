Ubriaco aggredisce prima i sanitari del 118 e poi anche i carabinieri

VERONA - Soccorso dai sanitari, perchè privo di sensi, un ucraino di 39 anni li ha aggrediti con violenza tanto da far intervenire due pattuglie dei carabinieri che alla fine, con difficoltà, hanno immobilizzato l'esagitato, arrestandolo. È accaduto a Villafranca di Verona dove, alle prime ore di ieri, domenica 5 luglio, il 118 è intervenuto per per aiutare un uomo privo di sensi trovato in via del comune scaligero. L'uomo, una volta svegliatosi, in evidente stato di ubriachezza, si è scagliato contro gli operatori sanitari e per questa ragione sono dovuti intervenire i carabinieri con ben due pattuglie. Nonostante i militari abbiano tentato a più riprese di calmarlo, l'uomo si è scagliato anche contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Due carabinieri sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale di Villafranca. L'uomo, infine, è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel rito direttissimo, in tribunale, il giudice oltre alla convalida dell'arresto, ha disposto la misura dell'obbligo di firma giornaliera presso la polizia giudiziaria in attesa del processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA