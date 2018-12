Incidente in A4 tra camion e 2 auto: vettura incastrata, un morto

VERONA - Una persona è morta, una è rimasta lievemente ferita ed una illesa in un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi, due auto e un camion, lungo l'autostrada A4 tra Verona est e Verona sud. A darne notizia la polizia locale di Verona che segnala come una delle vetture sia rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute la polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza e rimuovere i mezzi e i sanitari del Suem 118.

