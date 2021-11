A4, camion rovesciato, traffico in tilt, code di 10 km

SOAVE - Traffico in tilt dalle 10 sull'autostrada A4 per un camion che trasportava un trattore che si è rovesciato catapultando anche il mezzo agricolo sulla sede stradale. L'incidente poco prima dell'uscita di Verona Est, in direzione di Milano, e incredibilmente non ci sono stati feriti. Bloccata, invece, la viabilità su due corsie che sono state chiuse per permettere di liberare la sede stradale dai mezzi capovolti e dai detriti. Alle 12 si registrava una coda di circa 10 chilometri.