Luca Zaia in diretta oggi: «I contagi stanno crescendo e aumenteranno, i più colpiti i ragazzi nati dal 1999 al 2004»

Luca Zaia torna in diretta oggi, 23 luglio 2021, per dare gli ultimi aggiornamenti sullo stato della pandemia da Covid in Veneto. Nelle ultime settimane i contagi sono continuai a salire nei nostri territori (e anche nel resto del Paese, con la variante Delta predominante), tuttavia senza incidere sulla situazione ospedaliera, che resta ampiamente sotto controllo. E se il Veneto avrebbe rischiato la zona gialla con i vecchi parametri di calcolo delle zone, adesso non è più così: ieri infatti il Governo ha stabilito che né l'Rt (oggi in Veneto a 1,67, peggio ha fatto solo la Sardegna), né l'incidenza debbano essere fattori determinanti nel passaggio di colore. Sarà invece il tasso di ospedalizzazione - come chiesto più volte dal governatore veneto - a rappresentare un punto fondamentale nel calcolo.

È scattato anche il conto alla rovescia per l'obbligo di presentazione del Green Pass: dal 6 agosto in Italia sarà essenziale presentare il certificato che attesta di aver ricevuto almeno a una dose di vaccino, o essersi sottoposti al tampone nelle ultime 48 ore o di essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi, nei servizi di ristorazione al chiuso, musei, cinema, teatri, palestre e piscine al chiuso, sagre, fiere, congressi, convegni, centri culturali, sale bingo, concorsi pubblici e anche manifestazioni sportive.

Zaia in diretta oggi

Covid Veneto, il bollettino di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 903, test rapidi 5milioni 587mila. Incidenza 1,79%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 669, i positivi ad oggi sono quasi 9mila persone. Il totale dei ricoverati in ospedale è di 260 pazienti (-5), 18 in terapia intensiva, 242 in area non critica. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

La situazione in Veneto

E' innegabile che stanno crescendo i contagi - ha affermato oggi Zaia -, questo virus ci ha abituato a questo tipo di evoluzione, 10 giorni fa avevamo 45 contagiati al giorno. Inghilterra, Spagna, Francia ci sono davanti, sappiamo che questa nuova curva di contagio crescerà ancora e ha delle caratteristiche particolari: in questa fase le classi di età più contagiate sono i nati dal 1999 al 2004, nella quasi totalità sono asintomatici, il rischio è che questi incrocino adulti non vaccinati o anziani. Lo vediamo nei ricoveri in terapia intensiva: su 16 ricoveri solo 1 era vaccinato con una dose, gli altri 15 tutti non vaccinati. Su 160 pazienti che abbiamo valutato nelle ultime settimane (tra terapie intensive e area non critica), i non vaccinati sono 144, i vaccinati con una dose 16, con due dosi 0. Abbiamo un piano di sanità pubblica aggressivo e continuiamo con le vaccinazioni - ha assicurato il governatore -, la variante Delta oramai è predominante, l'evoluzione è la stessa di quella della variante Inglese: oggi è difficile trovare un positivo che non sia Delta. La parte centrale del Veneto è la più interessata da questo fenomeno. Un dato: su 289 sequenziazioni del virus, 226 sono stati di variante Delta, nello stesso campione solo 22 erano variante Alfa, ossia variante Inglese. Ci sono a disposizione 200mila dosi per vaccinarsi, in agenda da qui all'8 settembre. Chi vuole vaccinarsi prenoti.

La Lazio si vaccina ad Auronzo

Sabato mattina alle 11 ad Auronzo, al ritiro della Lazio, vacciniamo tutta la squadra, me lo ha chiesto il presidente Lotito. Ci sarà la dottoressa Carraro, che ha organizzato l'intera vaccinazione.

Decreto del Governo

Ieri è passato il Decreto che stabilisce le nuove regole di Sanità Pubblica. E' stata spostata l'incidenza, lo scenario del resto oggi è cambiato. In Zona Bianca sono 50 positivi su 100mila abitanti, se per tre settimane si supera questo valore per tre settimane occorre superare del 15% anche il parametro dell'ospedalizzazione, in quel caso si passa alla Zona Gialla. Noi siamo distanti, ancora, da questo. Al cittadino interessa sapere che noi non siamo in "pericolo" di cambio Zona.

Green Pass

Penso che il modello francese non sia applicabile, perché introduce in maniera lapidaria l'obbligo vaccinale, lo fa di fatto. Secondo, penso che si sia condiviso tutti il fatto ceh un utilizzo più allargato del Green Pass fosse qualcosa di sostenibile. Il Governo ieri ne ha fatto un'applicazione salvando bar e ristorante all'aperto, è una applicazione estensiva. Il problema da porre è un altro: ai cittadini siamo in grado di garantire i vaccini? Insomma, noi ne possiamo garantire un tot al giorno ma mi pare che ci sia una sorta di assalto alla diligenza su questo.

Medici che non si vaccinano

Ripeto il concetto: ci sono tre categorie di medici - ha spiegato il governatore Zaia -: chi si vaccina e punto, chi si vaccina ma non contro il Covid - questa è una categoria che magari ha tremolio dei polsi di fronte a questo vaccino, ne prendiamo atto -, infine la terza categoria: quelli che vanno in giro a dire che i vaccini fanno male e non si debbono fare. Sono gli stessi che se oggi scoprissimo la pennicellina direbbero che è una muffa. I no vax per me sono quelli che dicono che i vaccini fanno male a 360 gradi.