Covid, numero di contagi per abitante: Veneto, Lazio e isole in giallo La mappa europea Ecdc

Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio. Il resto dell'Italia rimane in verde. L'Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull'incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa. Quelli più alti, in rosso scuro sulla mappa, sono in diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l'Irlanda. La mappa si basa sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati.

A cosa serve la mappa europea Ecdc?

La carta dell' Ecdc serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell'Ue in materia di restrizioni di viaggio. Il verde indica il rischio minore: il rischio cresce secondo una progressione di giallo, rosso e rosso scuro (situazione con rischio massimo).