Bollettino Covid Veneto: oggi 819 nuovi contagi in 24 ore

Non si arresta la corsa del Covid in Veneto: nella giornata di oggi, giovedì 22 luglio 2021, si sono registrati 819 nuovi contagi in 24 ore (ieri erano 457 e 600 l'altro ieri). Il record dei contagi giornalieri è ancora una volta detenuto da Verona, con 262 infetti, segue Treviso con 165, Padova con 140, Venezia con 128, Vicenza con 83, Belluno con 21 e Rovigo con 7.

Il Veneto "vede" il giallo: crescono i contagi ma non i ricoveri. Oggi il decreto che cambia i parametri

Covid in Veneto

Da inizio pandemia il totale dei positivi sale a 430.664 contagiati. Lo riferisce il bollettino della Regione che non segnala decessi. I morti da inizio pandemia sono fermi a 11.629. Crescono anche gli attuali positivi (+60) che sono 8.642. Negli ospedali vi sono 247 (+16) ricoverati nelle aree mediche, mentre scende a 18 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Vaccini

Sono state 42.455 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, per un totale di 5.091.397 dall'inizio delle inoculazioni. Sono state utilizzate il 92,% delle dosi consegnate ai magazzini della sanità regionale. Lo riferisce il report della Regione. Le persone che hanno già completato il richiamo sono 2.312.948, il 47,7% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.866.236 (59,1%).

