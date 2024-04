Marghera, al Rivolta torna X-Bacco: festa dei sapori e del vino naturale

Intanto un bel gioco di parole. X-Bacco sta ovviamente per Per Bacco, il dio del vino e della vite, ma noi forse impropriamente - lo vediamo anche come un richiamo a X-Factor, l'ormai celeberrimo talent televisivo dove si sfidano le promesse della musica. In questo caso, sabato (dalle 16 alle 20) e domenica (dalle 11 alle 19) prossimi, a Mestre, al Centro Sociale Rivolta di Marghera, per due giorni, più che sfidarsi si metteranno in mostra le promesse del vino, accompagnati da qualche fuoriclasse conclamato, come Gaspare Buscemi, e innamorati della vite e del vino di lungo corso, come Gigi Miracol ("i nostri mentori", sorride Andrea Carnevale che con Claudia Campagnol, entrambi veneziani, entrambi 31enni è ideatore e anima della manifestazione), giovani e meno giovani vignaioli che seguono percorrono da anni una strada che in parte è una tendenza dall'altra un'esigenza: cercare un modo diverso, più naturale, più immediato di bere.

Vini meno alcolici e meno lavorati, più facili, se vogliamo. Ovviamente sempre in maniera consapevole.

DEGUSTAZIONI



La nuova edizione ruota attorno a "Xbacco Ciacole LAB", degustazioni, talk e seminari per conoscere e apprezzare meglio il mondo dei vini naturali e le diverse realtà che lo circondano. Non è solo la quantità di aziende e produttori presenti e provenienti con rare eccezioni quasi tutti dal Veneto (da Agricola Docta di Illasi a Vigne Salse di Musile di Piave, da Mike Dalto di Follina a Pezzalunga nel Vicentino), ma anche le numerose, intriganti Masterclass. A partire dalla Berola Masterclass, nella quale i partecipanti degusteranno quattro prodotti di eccezionale qualità, fra i quali distillati di frutta e B-Rum, per proseguire con Fermenti Experience, alla scoperta di cibi e bevande fermentate con approfondimento su aspetti benefici e sostenibili di questa modalità di trasformazione dei prodotti tanto praticata anche nell'alta cucina. Senza dimenticare "5 Goti tasting", con Silvia Manni, per imparare ad apprezzare i vini naturali. I banchi di degustazione libera, l'area food, la musica live dei Fort Apache.