Pescatori pizzicati con 950 chili di vongole "illegali", multati di 5mila euro

CHIOGGIA (Venezia) - Blitz dei carabinieri di Chioggia che hanno sequestrato oggi - 11 maggio - 900 chili di vongole a tre pescatori che sono stati sanzionati con un ammenda di 5mila euro. I controlli, svolti in diversi momenti della giornata, hanno permesso di constatare come gli uomini trasportassero, nel primo caso, 15 ceste di plastica e un sacco traforato contenenti vongole veraci per un peso complessivo di 500 kg e nel secondo caso 14 ceste e 2 sacchi di vongole veraci per un peso di 450 kg circa, ma sprovvisti del «documento sanitario» di accompagnamento.

Nel primo controllo è stato inoltre verificato che il veicolo su cui erano caricate le ceste era sporco e non adeguato per il trasporto di prodotto alimentare ed esposto al rischio di contaminazione microbiologica. I molluschi, del valore commerciale di 14.000 euro, sono stati quindi sequestrati e rigettati in acqua.