Remi alla mano: oggi è il giorno della Vogalonga a Venezia /Tutti i nomi degli iscritti

VENEZIA - Oggi a Venezia è il giorno della Vogalonga. Sono circa 2 mila le imbarcazioni, con 7.600 iscritti, che partecipano alla 45. edizione. Circa un centinaio di barche in meno dello scorso anno. Sono rappresentati tutti i continenti con partecipanti provenienti da 33 Paesi. L'Italia ha 513 equipaggi, per 2.023 vogatori. Ci sono almeno 12 equipaggi stranieri provenienti da Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Usa che vogheranno su imbarcazioni con voga alla veneta.Il tracciato è quello tradizionale di circa 30 km, con partenza alle 9 in Bacino San Marco, con il tradizionale colpo di cannone e l'alzaremi. Dopo il passaggio davanti a Sant'Elena, si transita davanti alla Certosa, alle Vignole, a Sant'Erasmo e Burano. Il primo punto di ristoro è a Mazzorbo, poi si vira verso Murano. Si rientra in centro storico dal Rio di Cannaregio e, attraverso Canal Grande, i partecipanti raggiungeranno il traguardo di Punta della Salute.