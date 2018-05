Villa Salus isolata per due mesi: impossibile telefonare per prenotare esami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - (Al.Va.) Villa Salus irraggiungibile. Nei giorni in cui ha ricevuto il plauso del governatore del Veneto Luca Zaia in occasione dell'inaugurazione della nuova risonanza magnetica e del nuovo ambulatorio di Chirurgia della mano, ecco che. Nel senso che, a meno di recarsi di persona sul Terraglio, risultaÈ così da un mese e sarà così fino alla fine di maggio, quando dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema informatico. Mario Bassano, direttore generale di Villa Salus, è consapevole del disservizio, tanto che è stato predisposto un cartello per avvisare i pazienti. Il punto è che per vedere il cartello bisogna andare di persona in ospedale.È da almeno un mese che i pazienti segnalano difficoltà nel collegarsi telefonicamente con la struttura del Terraglio. In particolare è il Cup, il Centro Unico Prenotazioni, a risultare irraggiungibile: si prende la linea, la solita voce registrata ripete il ritornello di non riattaccare per non perdere la priorità acquisita, il nastro va avanti per nove, dieci minuti, dopodiché la comunicazione si interrompe. Si riprova e dopo nove minuti, senza essere riusciti a parlare, ricade la linea...