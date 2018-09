Si è spento Vettor Maria Corsetti, 57 anni, giornalismo veneziano in lutto

VENEZIA - Lutto nel giornalismo e al Gazzettino: è morto oggi a Venezia, a seguito di una grave malattia, il collega Vettor Maria Corsetti, 57 anni, a lungo nostro collaboratore per la cronaca cittadina e politica.



Iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1981, Corsetti ha diretto molte testate locali tra cui la storica Gazzetta di Venezia, Acque & Terre, Marco Polo Magazine e ha ricoperto le cariche di consigliere di quartiere e capogruppo consiliare a Venezia dal 1989 al 1992), e di consigliere provinciale a Venezia dal 1995 al 1999.



Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, in una nota lo ricorda come «giornalista di indubbie doti che nel corso della sua vita seppe coniugare l'impegno politico e civico con la passione per la storia e per il proprio mestiere, che lo ha portato a seguire il Consiglio regionale con inappuntabile professionalità. Venezia perde un osservatore attento e curioso, mai banale né scontato».



I funerali avranno luogo alle 10 di sabato nella Cappella dell’ospedale San Raffaele Arcangelo ex Fatebenefratelli, a Cannaregio 3458.



«Mi unisco al dolore dei familiari e al cordoglio della sua testata, dei colleghi e degli amici per la perdita di Vettor Maria Corsetti: il Gazzettino e la sua comunità di lettori, ma direi il mondo dell'informazione regionale veneta, perdono un cronista attento e scrupoloso, preciso e sempre corretto» afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il rammarico dell'amministrazione regionale per la scomparsa del giornalista. «Abbiamo appreso con sconcerto - prosegue Zaia - della prematura scomparsa di un giornalista che eravamo soliti incontrare nei punti stampa e negli appuntamenti pubblici della vita amministrativa della Regione. Quella di Vettor Maria era sempre una presenza cortese, discreta e pacata, attenta a cogliere tutti gli aspetti della notizia, con senso della completezza e del rispetto per le diverse opinioni. Un rispetto sicuramente maturato anche attraverso l'esperienza di impegno diretto nella vita istituzionale veneziana. Gli siamo tutti grati per il contributo che ha dato nel 'raccontarè le istituzioni di Venezia e del Veneto e per lo stile di cortesia e disponibilità al confronto di cui ha dato testimonianza nel rapporto tra istituzioni, organi di informazione e cittadini».​



Ai familiari le condoglianze di tutta la redazione del Gazzettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA