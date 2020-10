La Venice Marathon virtuale "a distanza" fa il pieno a sorpresa: tremila iscritti

VENEZIA -Giocoforza inedita ma ugualmente stuzzicante una Venicemarathon che, a tre settimane dal suo 35. compleanno, può contare su oltre 3000 invitati. Tanti, infatti, sono gli iscritti che, dalle ore 9 di domenica 25 ottobre alla mezzanotte di domenica 1. novembre, prenderanno parte alla Virtual 42K & 10K accompagnando virtualmente l'impresa dei due atleti che il 25 ottobre correranno in rappresentanza di tutti gli iscritti la Maratona di Venezia sul percorso originale dalla partenza di Stra al traguardo in Riva Sette Martiri.



Una formula varata dall'organizzazione alla luce dell'attuale situazione sanitaria, in virtù della quale sarebbe stato impossibile presentare la tradizionale corsa in totale sicurezza per podisti e spettatori, naturalmente con la speranza di poter tornare alla normalità fin dall'edizione del 2021. Oltre alla dimostrazione di affetto e fiducia regalata dagli oltre 3000 iscritti alla Virtual 42K & 10K, la seconda buona notizia è l'accordo raggiunto dal Venicemarathon Club con Hoka One One come nuovo title sponsor dell'evento.



L'azienda americana, leader mondiale della calzatura da running e da quest'anno scarpa ufficiale della corsa, ha sposato infatti il nuovo progetto della special edition dandone la titolazione ufficiale di Hoka One One Venicemarathon One For All. Una partnership importante, costruita su un progetto di comunicazione integrata incentrata sulla valorizzazione del brand, grazie alla quale tutti gli iscritti riceveranno a casa assieme alla medaglia e al manifesto, la t-shirt bianca in materiale tecnico con al centro una V nera, una M dorata e il Leone Alato di San Marco in versione rampante e con ai piedi due scarpe da running. Per correre la 35. Venicemarathon basterà scaricare un'applicazione che verrà fornita a tutti gli iscritti, app per smartphone che consentirà di seguire il live tracking dell'atleta anche da casa.

SOLIDARIETA'

Intanto anche il Charity Program non si ferma. Chi parteciperà alla Hoka One One Venicemarathon Virtual 42K &10K potrà scegliere anche quest'anno di correre per una buona causa, donando o acquistando pettorali solidali messi a disposizione dalle diverse Onlus aderenti all'iniziativa. Il tutto al grido di Forza Alex dedicato ad Alex Zanardi (coinvolto il 19 giugno scorso in un terribile incidente in handbike) da oltre 10 anni testimonial della maratona solidale e tuttora soprattutto per desiderio della moglie Daniela in prima linea con il suo progetto Obiettivo 3. La raccolta fondi promossa da Venicemarathon e Rete del Dono (partner del progetto dal suo avvio nel 2014) ha raccolto quasi un milione di euro. Per partecipare basta entrare nella pagina dedicata sul sito ufficiale www.venicemarathon.it, scegliere la Onlus da aiutare e raccogliere fondi grazie anche alla generosità di amici e famigliari. La raccolta si basa sul personal foundraising, vale a dire il coinvolgimento di maratoneti-ambasciatori di un progetto solidale e impegnati a trovare donatori. Ad oggi le associazioni aderenti sono Aidap, Airc, Anvolt, Africa Mission, Obiettivo 3, Iside Cooperativa Sociale e Raccontiamo con Francesca. © RIPRODUZIONE RISERVATA