Veritas, nuovo allarme rifiuti: «Operatori punti da siringhe»

di Alvise Sperandio

VENEZIA - Occhio a come si buttano le siringhe usate. Perché soprattutto in centro storico, dove lo smaltimento dei rifiuti è gestito manualmente, c'è il rischio che lo spazzino si punga, sia mai con conseguenze serie per la sua salute. Veritas lancia l'allarme dopo che in questo periodo si sono succeduti alcuni casi, l'ultimo risalente a non più di una decina di giorni fa.Un addetto che stava movimentando un sacchetto, ha avvertito l'ago entrare sulla sua mano nonostante indossasse i guanti ed è finito al Pronto soccorso per gli accertamenti e la profilassi del caso, con un certo patema d'animo. Ma il problema va oltre perché c'è anche chi pensa di potersi liberare di coltelli piuttosto che di forbici senza i necessari accorgimenti esponendo, così, a pericoli gli operatori della nettezza urbana. «Sono aumentati, negli ultimi tempi, i casi di netturbini punti da siringhe o feriti da oggetti taglienti gettati senza protezione nel sacchetto del rifiuto residuo spiegano da Veritas Succede soprattutto a Venezia dove, come noto, i sacchetti sono raccolti a mano, ma anche negli impianti di separazione del vetro plastica lattine e metalli, dove alcune operazioni di divisione dei vari materiali sono manuali»...