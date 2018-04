VENEZIA - Una trentina di giovani no global - guidati da Tommaso Cacciari, leader dei Centri sociali veneziani - ha rimosso oggi in tarda mattinata a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a Piazzale Roma.



«Ripristineremo quanto prima il varco» ha subito assicurato il comandante della Polizia municipale, Marco Agostini. Già da stamane l'afflusso di turisti a Venezia si è fatto massiccio, al punto che da qualche ora sono sold out tutti i parcheggi di Piazzale Roma e le auto vengono dirottate al Tronchetto.

