​Tassa di sbarco a Venezia, il nodo dei controlli

di Michele Fullin

VENEZIA - Il contributo di accesso, rinviato al primo luglio 2020, parte con un bagaglio di incertezze da far paura. A cominciare dalla percentuale di turisti di giornata che lo pagherà, visto che a parte le crociere non ci sarà una trattenuta alla fonte. E che i controlli non potranno che essere a campione, visto che per presidiare tutti i mezzi diretti a Venezia ci vorrebbe un piccole esercito. Tuttavia, c'è una certezza: che il dettato della legge istitutiva, che obbliga il vettore commerciale alla riscossione, si è rivelato impossibile. Ieri in commissione Bilancio e Turismo (presieduta da Rocco Fiano, lista Casson) si è parlato proprio di questo. In particolare del fatto che la riscossione diretta potrebbe provocare oneri per il Comune. La delibera di rinvio è stata licenziata e sarà discussa giovedì in Consiglio.