L'ultimo souvenir da Venezia: una bottiglia di acqua del Canal Grande (e non costa neanche poco...)

VENEZIA -(R.Vitt.). Recita così l'etichetta, più accattivante del prezzo (), con cui un negozio di oggettistica di Venezia mette in vendita pregiate e insolite bottigliette. Dentro, le acque (non si sa se taumaturgiche, ma nemmeno se potabili) del più famoso canale veneziano, pare miracolosamente filtrate e ripulite.Originale souvenir, non c'è che dire, in una città dove ormai si vende di tutto e dove tutto fa spettacolo. Il negozio in questione si chiamae fa parte di una catena con sede a Firenze e punti vendita in tutto il mondo, da Londra a Palm Beach, da Roma a Malbourne. A Venezia si trova a San Lio, a pochi passi da San Marco. E non molto lontano (5-6 minuti) da quel Canal Grande che, a ben vedere, può costituire una buona fonte di guadagno, considerando il prezzo di vendita delle sue acque: più o meno cento euro al litro...