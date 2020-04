"Dittatura sanitaria": blitz di Forza Nuova con manichini a San Marco

VENEZIA - Blitz di Forza Nuova a Venezia oggi 25 aprile, in occasione della festa di San Marco. Vicino alla basilica militanti del movimento hanno appeso dei manichini, dotati di guanti e mascherine, per protestare contro la "dittatura sanitaria". «È in corso una dittatura che opprime e umilia gli italiani - sottolinea il movimento in una nota -. Prima il tradimento economico dell'Ue, poi quello sanitario dell'Oms. Dobbiamo dire basta e riprenderci le nostre libertà costituzionali oggi calpestate e il nostro lavoro. Pensiamo solo al turismo italiano, veneto e veneziano" © RIPRODUZIONE RISERVATA