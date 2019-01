Bara dell'amico portata in gondola, multati perché manca una carta

di Tullio Cardona

VENEZIA - Hannoi vivi, perché il passeggero era ormai morto, altrimenti chissà se avrebbero sanzionato pure lui. Succede tutto il primo ottobre scorso, quando quattrodecidono di portare in cimitero con la gondola la salma di, presidente dell’associazione benefica “Biri Biri”, scomparso improvvisamente all’ospedale Civile dopo una breve malattia. Soci ed amici avevano affollato la chiesa dei mendicanti, all’ospedale. A esequie terminate, la decisione: la bara caricata sulla gondola e via con le prime remate verso il cimitero di San Michele. A poppa Vittorio Orio, coadiuvato da Vito Redolfi Tezzat, Giuliano Pagan e Bullo., quella di portare in barca al cimitero i veneziani meritevoli, legati alla laguna, alle regate e alle sue usanze. Soprattutto coloro che si erano spesi per mantenere le tradizioni lagunari.