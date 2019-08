Toninelli alla Camera: «Grandi navi o al Lido o a Chioggia»

di Nicola Munaro

VENEZIA - L'approdo a Marghera attraverso il canale Nord? Non è mai esistito, altro che «progetto dimenticato in un cassetto del ministero di Porta Pia». E poi ha tempi di realizzazione che possono prolungarsi fino al 2035. La soluzione per risolvere una volta per tutte il trasloco delle grandi navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca?. Entro quando non si sa, sicuramente non prima di aver passato il vaglio di una consultazione pubblica imposta dal codice degli appalti. Per il Comitatone, invece, ci sarà tempo dopo, quando arriveranno i risultati sulle due «opzioni definitive». Perché l'organo istituito dalla Legge Speciale per Venezia, invocato da più o meno tutta la società civile della laguna, altro non è che «un organismo meramente consuntivo con funzioni di indirizzo e controllo, ma privo di poteri cogenti o vincolanti».