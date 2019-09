Ca' Foscari cataloga i graffiti sui muri di Venezia: nove secoli di storia "popolare"

VENEZIA - Isaranno mappati. L'operazione è dell', nell'ambito dei progetti pilota di Venice Time Machine già avviati dal Dipartimento di Studi Umanistici, catalogare per la prima volta oltre. Si tratta di dedifici pubblici e privati che testimoniano la volontà nei secoli di «lasciare un segno», di dire qualcosa a chi passa e guarda. È la storia di otto secoli di passaggi e queste tracce lasciate nel tempo sulla città sono di mercanti, turisti, marinai, persone che a vario titolo sono transitate per la città e che hanno scritto, inciso, graffiato, disegnato, dipinto e lasciato indelebile impronta della propria storia.La catalogazione digitale di questo enorme patrimonio un po' fuori dagli schemi, ma di grande interesse culturale e sociale, è stato avviato dalla, ordinaria di Paleografia latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici e coordinatrice del progetto «Tourists in Venice across the centuries». Tra gli esempi ci sono quelli medievali del Lazzaretto nuovo dove i marinai in quarantena lasciavano la loro modesta testimonianza o insultavano e segnalavano quanti erano pericolosi tra i loro compagni.Un graffito cinquecentesco a Venezia: W Marco Giustinian, e sopra il corno dogale