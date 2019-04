Controlli nei luoghi della movida: alcol a minori, droga e pregiudicati

La Polizia di Stato ha effettuato nella serata di ieri una vasta operazione di controllo del territorio nelle zone della movida di Venezia. Sono stati impiegati 55 agenti che hanno presidiato le zone di Campo Santa Margherita, Campo San Giacometto, Campo Bella Vienna dove maggiore è l'afflusso di giovani nelle ore serali. Oltre ai poliziotti del Commissariato di San Marco e le pattuglie delle Volanti sono intervenuti anche 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 2 unità cinofile di Padova, nonché personale della Polizia Amministrativa che ha accertato, in un locale di Campo Bella Vienna, la somministrazione di alcol a minori di 18 anni. Durante l'operazione sono state controllate 122 persone, di cui 23 pregiudicate. Nel corso delle attività di accertamento è stato individuato e denunciato un cittadino straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Nell'arco dell'intera serata è stata inoltre sequestrata sostanza stupefacente per un totale di 39,70 grammi.

