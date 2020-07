Tornelli a tutti gli ingressi e una app-chiave, Brugnaro: «In città entra solo chi prenota»

VENEZIA - «L'idea è di mettere tornelli automatici a tutti gli accessi della città. La chiave sarà contenuta negli smartphone e per i residenti sarà come avere il cancello. Potranno passare semplicemente usando la chiave». Lo ha affermato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso di un intervento a un convegno degli albergatori sulla crisi causata dal Coronavirus.





«La stessa cosa - ha aggiunto Briugnaro - faranno i lavoratori e gli studenti e a quel punto si deciderà quanta gente la città potrà ancora contenere. La soluzione è un'app con la quale si prenota l'ingresso in città. I clienti degli alberghi sono automaticamente accreditati, con la prenotazione riceveranno la chiave. Sappiamo già quanti sono. Quelli in più dovranno pagare qualcosa, veneti esclusi, per prenotare. E abbiamo trovato una soluzione. Entra solo chi prenota».



La soluzione dovrebbe venire consentita anche dall'avvio a regime del contributo d'accesso, la cosiddetta «tassa di sbarco», approvata per legge ma non ancora applicata per la crisi Covid-19. «Il turismo ritornerà a Venezia - ha concluso Brugnaro - ve lo dico per certo. Noi dobbiamo continuare a mantenere e mostrare una città sicura e pensare al domani». © RIPRODUZIONE RISERVATA