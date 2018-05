Chi affitta in nero? Per scovare i furbetti basta l'immondizia

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Da una parte sestieri più puliti senza sacchetti per strada, dall'altra, forse, con meno locazioni turistiche abusive. Martedì partirà anche a Castello lae fondamentale sarà il ruolo degliche, frugando tra i sacchetti, riusciranno non solo a scoprire chi sbaglia la differenziata, ma anche quali sono gli. I trasgressori vengono poi segnalati ai vigili urbani, i quali fanno scattare i controlli sulla regolarità degli affitti turistici. Le utenze Veritas si dividono infatti in domestiche e non domestiche: le prime sono quelle dei singoli o famiglie, privati cittadini. Nelle seconde invece rientrano le attività commerciali, quelle che producono fatturato: ristoranti, bar, strutture ricettive, uffici. A guardare i numeri e le tipologie delle utenze nei vari sestieri però, non sembra emergere uno squilibrio, né un problema di spopolamento a favore delle locazioni turistiche. Tra questi dati però non è possibile stabilire quanti siano gli appartamenti abusivi, o meglio, quelli che pagano tasse e bollette come residenti o seconda casa ma in realtà ci mettono dentro per tutto l'anno, o quasi, i turisti con lauti guadagni...