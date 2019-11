Venezia devastata: due morti, incendio a Ca' Pesaro, danni alla Basilica di San Marco, barche ovunque Intanto alle 10.20 prevista un'altra marea da record

di Raffaella Ianuale

VENEZIA - Dopo l'inferno di vento e acqua di ieri sera il bilancio è pesantissimo. Due le persone decedute, danni ovunque, barche arrivate sulle fondamenta e sulle calli, vaporetti scaraventati contro le rive, un incendio a Ca' Pesaro. Venezia si sveglia ferita nel profondo come forse non è mai successo prima. Intanto una nuova marea è prevista intorno alle 10.20 con massima di 145 centimetri e anche nei prossimi giorni la marea si manterrà su valori eccezionali. Lo rende noto il Centro Maree, sul web, che è stato anch'esso vittima della mareggiata che ha danneggiato le linee telefoniche.



I MORTI

Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina mentre infuriava la mareggiata che ha devastato Venezia, con una punta di marea di 187 centimetri. All'anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

I SOCCORSI

Diverse persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera a Venezia durante l'acqua alta. Le numerose telefonate sono iniziate mentre il livello dell'acqua raggiungeva i 187 cm e i venti soffiavano fino a 100 km orari. Subito si sono attivati i protocolli straordinari di intervento da parte della Guardia Costiera di Venezia che, si legge in una nota, ha provveduto nel breve a dispiegare due motovedette, CP 2095 e CP 833 che hanno trasportato gli infortunati recuperati al Pronto Soccorso, due motoscafi che fornivano rapida assistenza nei punti critici segnalati, due gommoni in dotazione a Nave Dattilo della Guardia Costiera, giunta a Venezia ieri, impiegati per offrire supporto alle operazioni.

ll porto è stato tempestivamente chiuso alle 22:30 e dopo aver verificato le condizioni di sicurezza degli ormeggi portuali e dei principali canali e preso atto del miglioramento delle condizioni meteo all'una è stato riaperto. È stato emanato l'avviso di pericolosità, considerata la possibile presenza di ostacoli semisommersi dannosi per la sicurezza della navigazione. Particolarmente complesse le operazioni di coordinamento dei numerosi interventi. È stato richiesto altresì la cooperazione di ormeggiatori e rimorchiatori portuali per la messa in sicurezza di unità e pontoni che avevano rotto gli ormeggi. Il personale della Guardia Costiera ha proseguito per tutta la notte i servizi di assistenza e pattugliamento ai fini di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

I DANNI

Barche spinte dal vento nelle calli, pontili degli imbarcaderi distrutti, ovunque nella luce del primo mattino i segni di devastazione causati dalla marea eccezionale. Si presenta così Venezia il giorno dopo l'acqua granda - così fu definita quella record dell'alluvione 1966 - di questo 2019. In Calle delle Razze, vicino piazza San Marco, è ancora incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria che ieri, verso mezzanotte, si è abbattuta sull'area marciana mentre infuriava la mareggiata. È stato proprio il vortice di vento a 100 km orari a fare una strage di gondole e altre imbarcazioni. Tutte le scuole in città oggi restano chiuse. Sono però regolarmente in funzione i vaporetti dell'Actv, che possono essere fermati per motivi di sicurezza solo quando la marea supera il metro e 50. Anche la sede municipale di Cà Farsetti, affacciata sul Canal Grande, è rimasto isolato a causa della dalla marea.



L'INCENDIO

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio all'interno del Museo di Cà Pesaro a Venezia, provocato dal mal funzionamento della cabina elettrica. La squadra è ancora sul posto. Nella notte i pompieri hanno già effettuato un centinaio di interventi e altre 120 richieste verranno evase stamane.

