E' mancata Vilma, la libraia della "Tarantola", per 80 anni punto di riferimento della cultura

di Gigi Bignotti

VENEZIA - Vilma Bertoni, la vedova di Ezio Tarantola, è deceduta nella sua Venezia sabato sera, il 22 Dicembre. Era proprietaria, insieme al marito, della libreria Tarantola che per 80 anni ha avuto sede in campo San Luca. Fino al 2008 è stato un punto di riferimeno culturale per tutta la città.



La signora Bertoni si è spenta nella sua casa di San Zaccaria: aveva 90 anni e lascia due figli, Bruno (a lungo in libreria con la mamma dopo la scomparsa di papà Ezio) e Maria Rosa Tarantola. I funerali saranno venerdì 28 dicembre alle 11 nella chiesa di San Zaccaria.



Alla famiglia le condoglianze della redazione del Gazzettino.

