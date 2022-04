Vaporetto in ritardo, passeggera urla alla marinaia e rompe gli occhiali al capitano

VENEZIA - È andata in escandescenza fino a rompere gli occhiali del capitano che era accorso a prendere la difesa della marinaia. Poco prima delle 20 di domenica scorsa una signora salita a bordo del vaporetto Actv della linea 1, che dal Lido stava per salpare in direzione Piazzale Roma, è andata su tutte le furie a causa dell'ipotizzato salto della corsa precedente.

Secondo la ricostruzione effettuata attraverso i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, la donna, ritenendo che non fosse possibile proseguire con ritardi ed eccesso di affluenza sui mezzi, si è scagliata verbalmente contro la marinaia. Al centro della contesa ci sarebbe stata una mancata partenza precedente alla corsa delle 19.52, fattore che avrebbe generato maggiore accumulo di presenti al pontile e, di conseguenza, all'interno del mezzo. Stando ad un'altra versione, non troppo distante dalla precedente, si parlava invece di un cospicuo ritardo, fattore che accomuna le due ricostruzioni dato che il ritardo potrebbe esser inteso come una mancata partenza precedente.

Dal Lido l'imbarcazione ha fatto in tempo ad arrivare ai Giardini, quando, appena dopo Sant'Elena, la situazione si è fatta più pesante. Tra passeggera e marinaia sono volate parole e prese di posizione come in qualche occasione sta tornando ad accadere all'interno dei mezzi Actv. Nell'episodio il capitano avrebbe anche fermato il mezzo per cercare di placare gli animi. La linea 1 sarebbe infatti rimasta ferma per una decina di minuti, periodo nel quale non si è però capito se siano state allertate o meno anche le forze dell'ordine, presumibilmente i carabinieri, come da prassi tra i piloti. Quello che è accaduto è che il capitano ha preso le difese dell'altra componente dell'equipaggio, al punto che ne è nato un diverbio con la passeggera che ha portato alla rottura degli occhiali. Non si sono però registrate ulteriori ripercussioni, rendendo perciò superflua la segnalazione alle forze dell'ordine. All'interno del vaporetto è quindi poi rientrata la calma tra i protagonisti della vicenda.