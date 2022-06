Actv e il taglio dei vaporetti, flashmob dei residenti della Giudecca

VENEZIA - Ombrelloni e salvagenti, nonostante la pioggia, per un flashmob folkloristico che ha coinvolto una cinquantina di residenti. Alla Giudecca, isola del centro storico veneziana, monta la protesta contro i tagli dei vaporetti. Una protesta che ha portato alla raccolta di oltre 1100 firme da parte degli abitanti in tre settimane per chiedere maggiori collegamenti con l'ospedale (dopo le 20 non c'è un diretto) e con il Lido. Infatti, l'area è particolarmente densa di bambini e prima del covid esisteva un vaporetto che collegava direttamente le due isole per consentire ai residenti di andare in spiaggia. Così facendo, gli abitanti sono costretti a cambiare vaporetto, ma con il flusso di turisti in crescita, diventa difficile salire a bordo con i passeggini e si rischia di rimanere a terra soprattutto nel rientro. Dopo la pandemia, l'Actv, azienda controllata dal Comune, ha scelto di mettere questo collegamento solo nei fine settimana, fatto che ha creato disagi ai residenti. Per quanto riguarda i collegamenti con l'ospedale, invece i residenti chiedono che sia trovata una soluzione per garantire l'accesso diretto dall'isola tutto l'anno, visto che dalle 20 l'unico mezzo che permette di raggiungere il nosocomio smette di girare.