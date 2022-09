VENEZIA - Vaporetti: taglio del personale per i seggi ed è caos. Corse saltate e approdi soppressi, è un fine settimana di passione quello che si sta concludendo oggi a Venezia. A causa della mancanza di personale dovuta ai seggi, sui vaporetti è caos: turisti e residenti stipati come sardine nei battelli. Nel video, utenti spazientiti per i disagi a bordo del vaporetto.

Da tempo le variazioni alle linee di navigazione erano state annunciate con affissioni e avvisi social e sulla stampa, ma gran parte dei cittadini sono rimasti comunque sorpresi dall'assenza di 200 dipendenti Actv, al seggioper fare gli scrutatori o i rappresentanti di lista.

«Siamo vittime anche noi di una legge sbagliata - ha commentato il direttore generale di Avm, Giovanni Seno - chi lavora per aziende che erogano pubblici servizi non dovrebbe essere “usato” dai partiti come rappresentante di lista o quanto meno bisognerebbe fissare una percentuale massima (in base al numero dei dipendenti per esempio) cui sia consentito farlo».