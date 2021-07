Morto a 32 anni in uno schianto sulla Treviso Mare: nessuna autopsia, martedì i funerali di Valentino

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Saranno celebrati martedì 13 luglio alle 10, nella chiesa di San Mauro Martire di Noventa di Piave, il paese di cui era originario e dove aveva vissuto a lungo, i funerali di Valentino Polato, il 32enne morto in un incidente sulla Treviso Mare. Sempre in chiesa a Noventa, lunedì sera alle 20, sarà recitato anche il rosario. La Procura non ha ritenuto necessaria l’autopsia e ha già dato il nulla osta.

Chi era Valentino Polato

Il giovane, che da poco si era trasferito a Musile di Piave,è rimasto vittima venerdì 9 luglio dell’ennesimo, tragico incidente stradale sulla Treviso Mare a Caposile. Valentino, dipendente della Sgd Group di San Biagio di Callalta e gran lavoratore, era conosciuto e ben voluto da tutti anche per la sua disponibilità verso gli altri, prova ne siano le centinaia di messaggi di cordoglio giunti in queste ore, anche dall’estero, alla compagna Irina e ai genitori Renzo e Gina, che hanno perduto il loro unico figlio: Polato lascia anche un figlioletto di appena quattro anni, Emanuele, che era la sua gioia più grande. I suoi cari, distrutti da un dolore senza fine, ci tengono a ringraziare con il cuore tutte le persone che sono state loro vicine e porgono il loro augurio di pronta guarigione ai due occupanti del mezzo pesante scontratosi frontalmente con il pick-up di Valentino. Quanto alla dinamica, per fare piena luce sui fatti confidano nel lavoro della magistratura e in quello di Studio3A-Valore S.p.A..